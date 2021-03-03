Врачи оценили эффективность упражнений для снижения риска инфаркта

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Для профилактики инфаркта миокарда используется комплекс мер, выполнение лишь отдельных физических упражнений будет малоэффективным. Об этом РБК заявили опрошенные врачи.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в разговоре с телеканалом «360» напомнил о необходимости придерживаться здорового питания и активного образа жизни в качестве профилактики возникновения инфаркта. По его мнению, эффективными упражнениями являются ходьба на ягодицах и упражнение «Золотая рыбка», когда человек ложится на спину и начинается двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками.

Как отметил в разговоре с РБК доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Дмитрий Напалков, специальных упражнений для профилактики инфаркта нет, уменьшить риск способен лишь комплексный подход.

«Профилактика инфаркта миокарда в упражнения не упирается. Если это профилактика первого инфаркта, чтобы инфаркт не наступил, тогда там нет каких-то специфических упражнений, это действительно двигательная активность, это определенный образ жизни, это обследования, контроль факторов риска, уровня давления, холестерина, анализы и так далее. Это все равно какие-то общие моменты, а не отдельные прицельно взятые два упражнения. Если речь идет о профилактике повторного инфаркта — это однозначно прием лекарств и что-то еще», — пояснил он.