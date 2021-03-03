Врачи оценили эффективность упражнений для снижения риска инфаркта
Для профилактики инфаркта миокарда используется комплекс мер, выполнение лишь отдельных физических упражнений будет малоэффективным. Об этом РБК заявили опрошенные врачи.
Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в разговоре с телеканалом «360» напомнил о необходимости придерживаться здорового питания и активного образа жизни в качестве профилактики возникновения инфаркта. По его мнению, эффективными упражнениями являются ходьба на ягодицах и упражнение «Золотая рыбка», когда человек ложится на спину и начинается двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками.
Как отметил в разговоре с РБК доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Дмитрий Напалков, специальных упражнений для профилактики инфаркта нет, уменьшить риск способен лишь комплексный подход.
«Профилактика инфаркта миокарда в упражнения не упирается. Если это профилактика первого инфаркта, чтобы инфаркт не наступил, тогда там нет каких-то специфических упражнений, это действительно двигательная активность, это определенный образ жизни, это обследования, контроль факторов риска, уровня давления, холестерина, анализы и так далее. Это все равно какие-то общие моменты, а не отдельные прицельно взятые два упражнения. Если речь идет о профилактике повторного инфаркта — это однозначно прием лекарств и что-то еще», — пояснил он.