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Политика ,  
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Лавров назвал откровенным разговор Патрушева и помощника президента США

Джейк Салливан и Николай Патрушев во время встречи
Джейк Салливан и Николай Патрушев во время встречи (Фото: пресс-служба аппарата Совета безопасности России / ТАСС)

Переговоры секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Женеве были откровенными и учитывали все существующие в двусторонних отношениях разногласия. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Разговор, который вчера состоялся у Николая Патрушева с Джейком Салливаном, касался всего спектра наших отношений точно так же, как мы это обсуждали за неделю до этого в Исландии с государственным секретарем [США] Энтони Блинкеном. И в том, и в другом случае разговоры были откровенными, не затушевывающими наши разногласия, которые серьезные и глубокие», — сказал Лавров.

По словам министра, манера, в которой излагалась позиция американский стороны, была уважительной и позволяет рассчитывать на то, что через серьезный, конкретный диалог стороны могут рассчитывать на «снятие определенных раздражителей».

Патрушев провел переговоры с советником президента США Салливаном
Политика
Николай Патрушев (в центре) и Джейк Салливан (справа) во время встречи

Лавров и Блинкен встретились в Рейкьявике 19 мая. Российский министр сообщил, что на переговорах они договорились «начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность». Также стороны условились о сотрудничестве по региональным конфликтам, где интересы Москвы и Вашингтона совпадают.

Кроме того, стороны обсудили возможный саммит президентов России и США. Ранее в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Джо Байден договорились встретиться для обсуждения двусторонних отношений.

Переговоры Патрушева и Салливана состоялись накануне, 24 мая. По информации российской стороны, переговоры прошли в конструктивном ключе. Стороны согласились, что нормализация российско-американских отношений отвечает интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.

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