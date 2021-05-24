МИД призвал ЕС и США не применять двойные стандарты с самолетом Ryanair

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Российский МИД призвал отказаться от применения двойных стандартов в отношении инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями», — сказала она.

Захарова полагает, что требования ЕС, НАТО и ОБСЕ отпустить задержанного экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и ввести максимально жесткие санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа» являются продолжением политики двойных стандартов, потому что на подобные события в других странах «они реагировали по-другому».

Как пример она привела посаженный в 2013 году в Вене самолет президента Боливии, когда американские спецслужбы разыскивали на борту экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена. Также Захарова напомнила, что в 2016 году самолет белорусской авиакомпании под угрозами поднятия в воздух истребителей был вынужден приземлиться в Киеве для снятия с борта активиста «Антимайдана» Армена Мартиросяна.

По ее словам, власти России внимательно следят за развитием событий. Она отметила, что действия белорусских властей соответствовали международным нормам, а истребитель МиГ-29 был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, «особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС».