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Протесты в Белоруссии ,  
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МИД призвал ЕС и США не применять двойные стандарты с самолетом Ryanair

Фото: Darius Mataitis / www.imago-images.de / Global Look Press
Фото: Darius Mataitis / www.imago-images.de / Global Look Press

Российский МИД призвал отказаться от применения двойных стандартов в отношении инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями», — сказала она.

Захарова полагает, что требования ЕС, НАТО и ОБСЕ отпустить задержанного экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и ввести максимально жесткие санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа» являются продолжением политики двойных стандартов, потому что на подобные события в других странах «они реагировали по-другому».

Как пример она привела посаженный в 2013 году в Вене самолет президента Боливии, когда американские спецслужбы разыскивали на борту экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена. Также Захарова напомнила, что в 2016 году самолет белорусской авиакомпании под угрозами поднятия в воздух истребителей был вынужден приземлиться в Киеве для снятия с борта активиста «Антимайдана» Армена Мартиросяна.

По ее словам, власти России внимательно следят за развитием событий. Она отметила, что действия белорусских властей соответствовали международным нормам, а истребитель МиГ-29 был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, «особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС».

Задержание бывшего главреда NEXTA Протасевича в министерстве считают внутренним делом Белоруссии, а по поводу задержания гражданки России посольство в Минске находится в контакте с родственниками и властями республики.

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23 мая борт авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После сообщения рейс развернулся на границе с Литвой, его сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

По приземлении взрывного устройства не обнаружили, однако были задержаны сооснователь и бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его 23-летняя подруга — гражданка России Софья Сапега.

К расследованию инцидента призывала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, МИД Чехии, Австрии, Германии и других стран. Некоторые страны и авиакомпании приостановили полеты над воздушным пространством Белоруссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом. «Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии шокирующим», — сообщила она.

самолет МИД задержание Мария Захарова
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