Фото: tuapseregion / Instagram

В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов города, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

«На территории Туапсе введен режим «Повышенная готовность» в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

По информации штаба, масляное пятно находится в 800 м от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора. На месте МЧС ликвидирует последствия разлива. «Обнаружены несколько масляных пятен, каждое обрабатывается абсорбентом», — уточнили в оперштабе.

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Туапсинский отдел Росприроднадзора не выявил превышения допустимых концентраций в воздухе, сейчас проводит проверку в воде и грунте. На ближайшем к разливу пляже проводят работы по обсервации береговой линии.