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Общество ,  
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В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов

Фото: tuapseregion / Instagram
Фото: tuapseregion / Instagram

В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов города, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

«На территории Туапсе введен режим «Повышенная готовность» в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

По информации штаба, масляное пятно находится в 800 м от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора. На месте МЧС ликвидирует последствия разлива. «Обнаружены несколько масляных пятен, каждое обрабатывается абсорбентом», — уточнили в оперштабе.

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Туапсинский отдел Росприроднадзора не выявил превышения допустимых концентраций в воздухе, сейчас проводит проверку в воде и грунте. На ближайшем к разливу пляже проводят работы по обсервации береговой линии.

«Сочинская природоохранная прокуратура организовала проверку», — заявили РБК в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. По данным пресс-службы, инцидент произошел в районе города Туапсе.

РБК обратился за комментарием к администрации Туапсе и пресс-службе администрации Краснодарского края, а также в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

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Росприроднадзор назвал площадь разлива нефтепродуктов в Коми
Общество

В середине мая в городе Усинске Республики Коми произошел разлив нефтепродуктов в реку Колва из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения. В связи с инцидентом мэр Усинска Николай Такаев ввел режим ЧС.

Позже в пресс-службе компании «ЛУКОЙЛ-Коми» уточнили, что утечка произошла на расстоянии примерно 300 м от береговой линии реки Колвы, поэтому около 90 т нефтесодержащей жидкости распространилось на почве, в низине вблизи места утечки. В Росприроднадзоре заявляли о 1,3 га загрязненной разливом площади и о девяти тоннах пролитых в реку нефтепродуктов.

По факту разлива нефтепродуктов следователи возбудили уголовное дело по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), максимальное наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

режим повышенной готовности Туапсе разлив нефтепродуктов Краснодарский край новости
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