МИД Литвы поддержал снятие флага Белоруссии на чемпионате мира в Риге

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Министерстве иностранных дел Литвы выразили поддержку действиям рижских властей, которые заменили флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею и назвали реакцию президента республики Александра Лукашенко паранойей. Об этом сообщил вице-министр МИД Литвы Мантас Адоменас в эфире программы «Разворот» на радио «Эхо Москвы».

«Да, мы поддерживаем это действие, потому что это моральное объявление, что Латвия — за свободную Беларусь, а не за нелигитимный режим Лукашенко», — сказал Адоменас.

Вице-министр назвал ответ Лукашенко на снятие флага маниакальным. «Это в последней стадии паранойи: закрыть все посольства из-за того, что заменили флаг на чемпионате», — отметил литовский вице-министр.

По словам Адоменаса, снятие флага рижскими властями является не провокацией, а декларацией ценностей. «Если на эту декларацию так реагируют, значит с адекватностью у этого режима проблематично», — добавил вице-министр.