Ту-22 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии впервые прилетели три дальних бомбардировщика Ту-22м3. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает «РИА Новости».
Согласно сообщению, экипажи самолетов отработают учебные задачи во время полетов над акваторией Средиземного моря. После этого бомбардировщики вернутся в Россию.
Действующая российская авиабаза Хмеймим находится в 25 км к югу от провинции Латакия. Сирия предоставила ее российским военным в 2015 году.
В декабре 2017 года президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Впоследствии министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о выводе войск.