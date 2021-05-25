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Ту-22 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Ту-22
Ту-22 (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии впервые прилетели три дальних бомбардировщика Ту-22м3. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает «РИА Новости».

Согласно сообщению, экипажи самолетов отработают учебные задачи во время полетов над акваторией Средиземного моря. После этого бомбардировщики вернутся в Россию.

Действующая российская авиабаза Хмеймим находится в 25 км к югу от провинции Латакия. Сирия предоставила ее российским военным в 2015 году.

Российские военные отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
Общество
Авиабаза Хмеймим

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Впоследствии министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о выводе войск.

Несмотря на это, авиабаза Хмеймим продолжает функционировать, а в Тартусе располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

В августе 2020 года Сирия договорилась с Россией о передаче дополнительных земель и акватории для расширения авиабазы. На территории планировалось создать медицинский оздоровительно-реабилитационный центр российской авиационной группы.

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Ту-22 Хмеймим Сирия авиабаза
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