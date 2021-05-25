Шесть человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

Шесть человек обратились в больницу после столкновения автобуса с тягачом на трассе Норильск — Талнах на севере Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«По предварительной информации, в 6:45 (02:45 мск) на 3 километре автодороги Норильск-Талнах тягач с тралом по причине заноса задней оси допустил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшемся во встречном направлении из Норильска в Талнах», — сообщили в МВД.

В полиции уточнили, что в автобусе находились около 30 рабочих. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение на трассе восстанавливается.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе в результате столкновения грузовика с автомобилем Nissan Pathfinder погибли три человека. Авария произошла на 645-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.