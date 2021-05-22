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Общество ,  
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Пять человек пострадали в ДТП в республике Алтай

В Кош-Агачском район республики Алтай автомобиль Toyota Ipsum вылетел в кювет и опрокинулся, пострадали пять человек. Об этом говорится на сайте регионального МВД.

«В результате ДТП в районную больницу были доставлены водитель и четыре пассажира иномарки. Госпитализация потребовалась всем, за исключением одного пассажира», — уточняется в сообщении. Все пострадавшие — жители села Ортолык.

В Красноярском крае завели дело после гибели пяти человек в ДТП
Общество
Фото:ГУ МВД России по Красноярскому краю

Инцидент произошел на 878 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». За рулем был 35-летний местный житель, который не справился с управлением. По информации полиции, у него нет прав на вождение. Пока неизвестно, был ли мужчина пьян, в больнице у него взяли анализ крови на наличие алкоголя.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Ранее на Волгоградском проспекте в Москве водитель автомобиля «ВАЗ 2106» не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив четырех пешеходов. Пострадали три человека. За рулем был 17-летний молодой человек без водительского удостоверения.

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