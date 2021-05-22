Пять человек пострадали в ДТП в республике Алтай

В Кош-Агачском район республики Алтай автомобиль Toyota Ipsum вылетел в кювет и опрокинулся, пострадали пять человек. Об этом говорится на сайте регионального МВД.

«В результате ДТП в районную больницу были доставлены водитель и четыре пассажира иномарки. Госпитализация потребовалась всем, за исключением одного пассажира», — уточняется в сообщении. Все пострадавшие — жители села Ортолык.

Инцидент произошел на 878 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». За рулем был 35-летний местный житель, который не справился с управлением. По информации полиции, у него нет прав на вождение. Пока неизвестно, был ли мужчина пьян, в больнице у него взяли анализ крови на наличие алкоголя.