Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре

Три человека погибли из-за столкновения грузовика с автомобилем Nissan Pathfinder в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщило региональное управление МВД, передает «РИА Новости».

«В результате ДТП водитель Nissan Pathfinder и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия», — уточняется в сообщении.

Авария произошла в ночь на субботу на 645-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. Водитель Nissan Pathfinder выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.