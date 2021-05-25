В Лас-Вегасе разбился военный самолет

На северо-востоке города Лас-Вегас в США разбился военный самолет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на базу ВВС в Неллисе, Невада.

«На месте происшествия находятся многочисленные федеральные и местные службы быстрого реагирования», — сообщили в военной базе.

По данным телеканала, сотрудники полиции перекрыли территорию примерно в 11 км к северо-востоку от центра Лас-Вегаса.

Позднее в пресс-службе военной базы сообщили, что в результате авиакрушения погиб один человек. Имя погибшего пока не называется.