Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 73,53 (-0,05) Инвестиции, 24 мая, 13:53
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 89,69 (-0,26) Инвестиции, 24 мая, 13:53
Фазель обратился к мэру Риги после замены флага Белоруссии на ЧМ Спорт, 07:42 В «Ростехе» рассказали о расходах Boeing и Mercedes из-за сжигания мусора Бизнес, 07:30 White Rabbit, киберпреступность, Билли Айлиш и мужской костюм от Dior РБК и Dior, 07:02 Глава «РТ-Инвест» — РБК: «Заводы по сжиганию мусора не могут быть дешевы» Бизнес, 07:00 Шесть человек пострадали в ДТП в Красноярском крае Общество, 06:52 Власти определили критерии субсидирования высоких технологий Технологии и медиа, 06:32 В Лас-Вегасе разбился военный самолет Общество, 06:23 Эксперты оценили затраты родителей на выпускной в российских школах Общество, 06:00 Три способа копить на пенсию для самозанятых РБК и НПФ «Будущее», 05:40 В США россиянина приговорили к 2,5 годам заключения за киберпреступления Общество, 05:29 В ритме мегаполиса: какая повседневная одежда хорошо комбинируется РБК Стиль и Armani Exchange, 04:50 Во Владивостоке во время дайвинга утонул подросток Общество, 04:47 СМИ узнали об идее лишать свободы за подделку подписей жильцов Общество, 04:22 Байден поручил разработать ответ на посадку Ryanair в Минске Политика, 03:52
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

В Лас-Вегасе разбился военный самолет

На северо-востоке города Лас-Вегас в США разбился военный самолет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на базу ВВС в Неллисе, Невада.

«На месте происшествия находятся многочисленные федеральные и местные службы быстрого реагирования», — сообщили в военной базе.

Самолет рейсом Токио — Тайбэй экстренно сел из-за проблем с наддувом
Общество

По данным телеканала, сотрудники полиции перекрыли территорию примерно в 11 км к северо-востоку от центра Лас-Вегаса.

Позднее в пресс-службе военной базы сообщили, что в результате авиакрушения погиб один человек. Имя погибшего пока не называется.

По данным военных, упавший самолет принадлежал, эксплуатировался и пилотировался компанией Draken US, базирующейся во Флориде, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы в Неллисе.

Ранее в Индии разбился самолет ВВС страны МиГ-21 («Бизон»). По словам представителя ВВС Индии, самолет выполнял тренировочный полет. О причинах крушения не сообщалось.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил
Лас-Вегас США авиакатастрофа крушение самолета
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Белоруссии разбился военный самолет
Общество
Псаки назвала шокирующим инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Политика
ХАМАС заявил о непричастности к «минированию» самолета Ryanair
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter