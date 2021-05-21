В Индии разбился истребитель МиГ-21

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В Индии разбился самолет ВВС страны МиГ-21 («Бизон»). Об этом сообщают индийские военные в Twitter.

«Вчера вечером [20 мая] произошла авиакатастрофа с участием самолета ВВС «Бизон». Пилот, командир эскадрильи Абхинав Чоудхари, получил смертельные травмы», — говорится в сообщении.

Агентство ANI со ссылкой на сообщение официального представителя ВВС уточнило, что МиГ-21 («Бизон») разбился в индийском штате Пенджаб. По словам представителя ВВС Индии, самолет выполнял тренировочный полет.

ВВС Индии выразили соболезнования в связи с гибелью пилота и пообещали оказать поддержку его семье. В связи с крушением самолета начали расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.