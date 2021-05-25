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Во Владивостоке во время дайвинга утонул подросток

Следователи завели дело по факту смерти 15-летнего мальчика во время занятия дайвингом. Об этом сообщили в пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении СК.

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По данным ведомства, инцидент произошел 22 мая. Двое несовершеннолетних самостоятельно вышли в море на резиновой надувной лодке, чтобы заняться дайвингом. Они отошли от береговой линии на 100 метров и бросили якорь. Один из мальчиков нырнул в море в гидрокостюме и ластах, чтобы отцепить якорь. Однако в воде он зацепился за препятствие и не смог вовремя вынырнуть. Второй мальчик, находившийся в лодке попытался помочь ему, но спасти потерпевшего не удалось.

В начале апреля в бассейне в Металлургическом районе Челябинска было найдено тело 64-летней женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, при осмотре тела следователи не нашли.

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