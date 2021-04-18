Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере

Виталий Сергеев (Фото: МВД РФ)

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю начало процессуальную проверку по факту гибели мужчины на озере Вилюй. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 49-летний мужчина утонул во время рыбалки. Тело обнаружили его знакомые.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе полиции края, погибший — руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому.

Главой ОГИБДД УМВД по городу был майор полиции Виталий Сергеев.