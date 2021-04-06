СК начал проверку после смерти женщины в бассейне Челябинска

(Фото: ГП ЧО «Бассейн Строитель»)

Следователи в Челябинске начали проверку после смерти местной жительницы в бассейне. Об этом сообщается на сайте регионального главка СК России.

По данным СК, днем 5 апреля в бассейне в Металлургическом районе Челябинска обнаружили тело 64-летней женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, при осмотре тела не нашли.

По версию следствия, во время занятия по плаванию у женщины произошел инсульт. Реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие медики, не принесли результата.

В конце марта в бассейне одного из фитнес-центров Москвы утонула женщина 1971 года рождения. В СК сообщали, что во время плавания она почувствовала недомогание и начала тонуть. Сотрудники фитнес-центра пытались оказать женщине помощь, однако она умерла до приезда скорой помощи. По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.