СМИ узнали об идее лишать свободы за подделку подписей жильцов

В России предложили ввести уголовное наказание за фальсификацию голосований жителей многоквартирных домов. С соответствующей инициативой выступил замдиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев сообщают «Известия».

По словам Гордеева, на собраниях жильцов часто принимаются решения о повышении ставок тарифа за обслуживание дома, о выборе управляющей компании (УК), а также решения о сносе домов по стартующим в регионах программам реновации. При этом, по его данным, около 90% решений или протоколов собраний собственников жилья по поводу выбора и смены УК — фальсифицированы.

Поэтому Гордеев предложил внести изменения в УК и добавить ответственность за фальсификацию решений общих собраний собственников жилья от штрафа до 100 тыс. рубле до ограничения свободы на срок до четырех лет.

Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова сообщила газете, что экспертный совет комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассмотрел законопроекты. По ее словам, документы планируют рекомендовать для внесения в нижнюю палату парламента.