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Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги». Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, использовать электронную подпись можно будет при заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, а также для документов по трудоустройству и дополнительному образованию работников.

Речь идет о применении «неквалифицированной электронной подписи» для физических лиц. Создать такую подпись смогут те граждане, у которых есть подтвержденная учетная запись на «Едином портале государственных и муниципальных услуг».

Целью инициативы, согласно в Минкомсвязи, является «повышение эффективности дистанционного взаимодействия органов государственной власти, организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан». Эксперимент должен начаться 1 июня 2020 года и продлиться один год.

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Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» определяет три вида электронных подписей: простую, неквалифицированную и квалифицированную. Согласно документу, квалифицированную электронную подпись можно получить в удостоверяющих центрах, аккредитованных Минкомсвязи, а любой подписанный ей документ имеет полную юридическую силу. Неквалифицированная электронная подпись получает юридическую значимость, если есть указание закона или договоренность между сторонами.

В 2016 году правительство в рамках эксперимента решило создать систему для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной электронной подписи и сертификатов ключа проверки электронной подписи. Позднее Минкомсвязи охарактеризовала эксперимент как удачный. Согласно данным ведомства, услугами системы воспользовались 114 тыс. уникальных пользователей, было зарегистрировано 22 тыс. бизнесов.

Теги: Минкомсвязь, электронная подпись
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