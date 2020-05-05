Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги». Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, использовать электронную подпись можно будет при заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, а также для документов по трудоустройству и дополнительному образованию работников.

Речь идет о применении «неквалифицированной электронной подписи» для физических лиц. Создать такую подпись смогут те граждане, у которых есть подтвержденная учетная запись на «Едином портале государственных и муниципальных услуг».

Целью инициативы, согласно в Минкомсвязи, является «повышение эффективности дистанционного взаимодействия органов государственной власти, организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан». Эксперимент должен начаться 1 июня 2020 года и продлиться один год.