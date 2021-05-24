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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре оценили риск распространения черной плесени

Фото: Mahesh Kumar A / AP
Фото: Mahesh Kumar A / AP

В России не стоит опасаться распространения так называемой черной плесени, поскольку в Индии иная климатическая зона и другая культура питания, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что власти Индии выявили в стране более 8,8 тысячи случаев мукормикоза — грибкового заболевания, более известного как черная плесень.

«Я думаю, что нам бояться черной плесени не надо», — считает Горелов.

Он пояснил, что в России и Индии разный климат, а также там больше вегетарианцев, что не способствует укреплению их иммунитета.

Горелов уточнил, что черная плесень появляется при любых иммунодефицитных состояниях и эпидемия COVID-19, в том числе, может быть связана со вспышкой микормикоза. По его словам, говорить о том, как поведет себя индийский штамм в России, не представляется возможным. «Мы ежедневно, еженедельно даем отчет в штаб коронавируса», — добавил эпидемиолог.

Мукормикоз — редкая инфекция, вызванная грибками семейства мукоровые (Mucorales), которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе, гниющих фруктах и овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг и легкие и представляет угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.

В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени»
Общество
Фото:Rebecca Conway / Getty Images

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В начале мая в Индии зафиксировали вспышку мукормикоза у переболевших COVID-19. Подавляющая иммунитет терапия коронавирусной инфекции привела в Индии к вспышке редкой болезни, летальность которой составляет около 50%. «Диабет снижает иммунную защиту организма, коронавирус усугубляет ее, а затем стероиды, которые помогают бороться с COVID-19, действуют как топливо для огня», — объяснил доктор Акшай Наир из Мумбаи.

Двадцатого мая в штатах Раджастан и Теланган объявили режим эпидемии из-за черной плесени. Как сообщили власти штатов, там насчитывалось около 100 пациентов с мукормикозом. По данным Би-би-си, болезнь фиксируют у пациентов, выздоравливающих от коронавируса или уже переболевших.

Ранее опрошенные РБК вирусологи также сообщили о малой вероятности прихода болезни в Россию. «Наши люди имеют куда больше возможностей обратиться с последствиями ковида за медицинской помощью и получить эту квалифицированную помощь», — говорил директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский сообщил, что, исходя из данных, которыми он располагает, лечение от COVID-19 вообще не должно подавлять иммунитет. «Я не видел никаких указаний на то, что вирус вызывает специфическое снижение общего иммунитета», — сказал он.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Индия Роспотребнадзор грибы заболевание
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