В Роспотребнадзоре оценили риск распространения черной плесени

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В России не стоит опасаться распространения так называемой черной плесени, поскольку в Индии иная климатическая зона и другая культура питания, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что власти Индии выявили в стране более 8,8 тысячи случаев мукормикоза — грибкового заболевания, более известного как черная плесень.

«Я думаю, что нам бояться черной плесени не надо», — считает Горелов.

Он пояснил, что в России и Индии разный климат, а также там больше вегетарианцев, что не способствует укреплению их иммунитета.

Горелов уточнил, что черная плесень появляется при любых иммунодефицитных состояниях и эпидемия COVID-19, в том числе, может быть связана со вспышкой микормикоза. По его словам, говорить о том, как поведет себя индийский штамм в России, не представляется возможным. «Мы ежедневно, еженедельно даем отчет в штаб коронавируса», — добавил эпидемиолог.