Вирусологи оценили риск заражения переболевших COVID-19 «черным грибком»

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Вспышка в Индии «черного грибка» — мукормикоза — с высокой долей вероятности не затронет россиян. Об этом сообщили опрошенные РБК специалисты. В Индии случаи заболевания фиксируют у людей, переболевших COVID-19, и связывают это с понижением иммунитета во время лечения от коронавируса.

По данным Би-би-си болезнь фиксируют у пациентов, выздоравливающих от коронавируса и переболевших им. Смертность от заболевания превышает 50%, а особо опасен мукормикоз для больных диабетом, заразившихся COVID-19. Болезнь поражает мозг, носовые пазухи и легкие пациентов.

«Черная плесень» — это эндемическое заболевание. Оно распространено в странах Юго-Восточной Азии. Распространено не сильно, но в условиях сниженного иммунитета, повышенной контагиозности и скученности, которая существует в Индии, наблюдается много различных инфекций. Для России это не характерно. Наши люди имеют куда больше возможностей обратиться с последствиями ковида за медицинской помощью и получить эту квалифицированную помощь, — рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. — Мукормикоз тяжело, но лечится. Заболевание распространяется быстро из-за условий проживания, сниженной устойчивости к болезням людей недоедающих, живущих в бедности и антисанитарных условиях. Таких, как в трущобах в Индии».

Специалист отметила, что любые паразитарные, грибковые инфекции опасны для всех людей со сниженным иммунитетом, а любое хроническое заболевание оказывает серьезную нагрузку на организм и иммунную систему. «Любая болезнь инфекционного характера распространяется быстрее у людей, больных хроническим заболеванием. Это видно по ковидной истории. Те же закономерности будут наблюдаться и в отношении любой другой инфекционной болезни», — резюмировала Попович.