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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили риск заражения переболевших COVID-19 «черным грибком»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вспышка в Индии «черного грибка» — мукормикоза — с высокой долей вероятности не затронет россиян. Об этом сообщили опрошенные РБК специалисты. В Индии случаи заболевания фиксируют у людей, переболевших COVID-19, и связывают это с понижением иммунитета во время лечения от коронавируса.

По данным Би-би-си болезнь фиксируют у пациентов, выздоравливающих от коронавируса и переболевших им. Смертность от заболевания превышает 50%, а особо опасен мукормикоз для больных диабетом, заразившихся COVID-19. Болезнь поражает мозг, носовые пазухи и легкие пациентов.

«Черная плесень» — это эндемическое заболевание. Оно распространено в странах Юго-Восточной Азии. Распространено не сильно, но в условиях сниженного иммунитета, повышенной контагиозности и скученности, которая существует в Индии, наблюдается много различных инфекций. Для России это не характерно. Наши люди имеют куда больше возможностей обратиться с последствиями ковида за медицинской помощью и получить эту квалифицированную помощь, — рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. — Мукормикоз тяжело, но лечится. Заболевание распространяется быстро из-за условий проживания, сниженной устойчивости к болезням людей недоедающих, живущих в бедности и антисанитарных условиях. Таких, как в трущобах в Индии».

Специалист отметила, что любые паразитарные, грибковые инфекции опасны для всех людей со сниженным иммунитетом, а любое хроническое заболевание оказывает серьезную нагрузку на организм и иммунную систему. «Любая болезнь инфекционного характера распространяется быстрее у людей, больных хроническим заболеванием. Это видно по ковидной истории. Те же закономерности будут наблюдаться и в отношении любой другой инфекционной болезни», — резюмировала Попович.

В Индии зафиксировали вспышку «черного грибка» у переболевших COVID
Общество
Фото:Amit Dave / Reuters

В свою очередь, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с РБК отметил, что не видит оснований проводить параллели между заражением «черным грибком» и коронавирусной инфекцией.

«В целом у людей с пониженным иммунитетом действительно выше риск заражения заболеваниями, вызываемыми микроорганизмами. Существуют особые методы помощи им. Но непонятно, почему при лечении COVID-19 должно было бы происходить подавление иммунитета. Это не иммунодепрессивное заболевание. По крайней мере, согласно сведениям, которыми я располагаю, — объяснил он, — я не видел никаких указаний на то, что вирус вызывает специфическое снижение общего иммунитета. Соответственно, я не могу провести параллель между COVID-19 и заражением «черным грибком» или другими опасными заболеваниями».

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Говоря о возможности появления «черного грибка» в России, вирусолог заявил, что «любая болезнь может прийти, если она где-то уже где-то есть» и в этом нет ничего неожиданного с научной точки зрения». «Надо быть готовыми к появлению новых болезней, заранее думать, что мы будем делать, если они придут», — заключил Аграновский

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

коронавирус пандемия болезнь Индия новости
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