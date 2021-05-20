В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени»
Власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «черная плесень».
Считается, что это заболевание в первую очередь поражает тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Как сообщает The Hindu, главный министр здравоохранения Раджастана Ахил Арора заявил, что объявление мукормикоза эпидемией обеспечит его «комплексное и скоординированное» лечение наряду с COVID-19.
По данным властей штата, в регионе насчитывается около 100 пациентов с мукормикозом, для них выделили специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха.
Вслед за Раджастаном эпидемию мукормикоза объявили власти штата Телангана.