В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени»

«Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным Министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований», — говорится в сообщении, которое цитирует India Today.

Уточняется, что все медучреждения должны сообщать о фактах заболевания в департамент здравоохранения.

В начале мая Би-би-си со ссылкой на врачей сообщила, что в Индии участились случаи заболевания мукормикозом. Болезнь поражает выздоравливающих от коронавирусной инфекции пациентов или уже переболевших. Медики предположили, что мукормикоз может быть вызван средствами терапии, которые применяют для лечения COVID-19.



Мукормикоз — редкая инфекция. Она вызвана грибами семейства мукоровые (Mucorales), которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может представлять угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, например больных раком или людей с ВИЧ.