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Протесты в Белоруссии ,  
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В ICAO сообщили об отсутствии полномочий закрывать воздушные пространства

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Секретариат Международной организации гражданской авиации (ICAO) не имеет полномочий по закрытию воздушного пространства над странами, говорится в Twitter организации.

«Закрытие воздушного пространства или полномочия по вынужденному приземлению самолетов никогда не были частью полномочий секретариата по Чикагской конвенции (устанавливает основные принципы работы международной авиации. — РБК)», — сказано в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщал, что Франция отправила заявку в ICAO на приостановку полетов над территорией Белоруссии.

Госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон назвал вынужденную посадку самолета Ryanair «актом государственного пиратства, который нельзя оставлять безнаказанным», и предложил более жесткие санкции. «Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц», — сказал он.

Париж пригрозил санкциями и закрытием воздушного пространства Белоруссии
Политика
Фото:Andrius Sytas / Reuters

23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно посадили в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту. В ходе проверок бомбу не обнаружили, однако были задержаны двое пассажиров рейса: бывший главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка — гражданка России София Сапега. Против Протасевича в Белоруссии заведено дело по статье об организации массовых беспорядков, а КГБ страны ранее внес его в список террористов.

Восемь стран потребовали запретить полеты над Белоруссией. Документ подписали политики из США, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии. Международная организация гражданской авиации заявила, что обеспокоена случившимся с рейсом Ryanair, и назвала посадку вынужденной и противоречащей Чикагской конвенции.

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