В ICAO сообщили об отсутствии полномочий закрывать воздушные пространства

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Секретариат Международной организации гражданской авиации (ICAO) не имеет полномочий по закрытию воздушного пространства над странами, говорится в Twitter организации.

«Закрытие воздушного пространства или полномочия по вынужденному приземлению самолетов никогда не были частью полномочий секретариата по Чикагской конвенции (устанавливает основные принципы работы международной авиации. — РБК)», — сказано в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщал, что Франция отправила заявку в ICAO на приостановку полетов над территорией Белоруссии.

Госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон назвал вынужденную посадку самолета Ryanair «актом государственного пиратства, который нельзя оставлять безнаказанным», и предложил более жесткие санкции. «Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц», — сказал он.