В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом COVID-19

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В России зарегистрировали минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса, заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает ТАСС.

«Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России, возможно, уже больше», — предупредил эпидемиолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксировали более десяти случаев заражения индийским штаммом. По ее словам, число заболевших новыми штаммами растет, и это обычная история. Попова отмечала, что самой опасной мутации, распространенной в Индии, в России пока не обнаружено.