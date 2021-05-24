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Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в ряде регионов России

Период сильной жары с температурой до плюс 37 градусов продлится на Урале и в Поволжье. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов», — сказал Вильфанд.

На Урале и в Поволжье аномально-жаркая погода наблюдается на протяжении уже более двух недель. По словам Вильфанда, продолжение «волны тепла» в этих регионах негативно сказываются на здоровье людей, а также провоцирует возникновение лесных пожаров. Высокий риск пожарной опасности там сохранится в ближайшие пять дней.

Жара в Москве побила рекорд конца XIX века
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Также аномальная жара продолжится в Свердловской области, в Пермском крае и в Оренбургской области. Также в Челябинской области воздух прогреется до 36-37 градусов, в Омской области ожидается от 36 градусов, в Екатеринбурге температура превысит 30 градусов.

«В Курганской области на 7 градусов и более выше нормы. В Тюменской и Омской области на 10 градусов выше нормы», — отметил синоптик.

Он добавил, что 22 мая в нескольких городах Поволжья были побиты температурные рекорды. Так, в Уфе новый рекорд для этого дня составил плюс 31,6 градуса, в Оренбурге плюс 32,2 градуса, а в Самаре — плюс 33,1 градуса.

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Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила РБК, что в Москве в последние дни мая и в начале июня ожидается умеренно теплая погода: 7–12 градусов тепла в ночное время и от 18 до 23 градусов тепла в дневное.

При этом на прошлой неделе в столичном регионе установилась аномально-жаркая погода. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что 18 мая термометр на метеостанции на ВДНХ показал плюс 29,2 градуса, а на станции Балчуг — плюс 30,1 градус. Таким образом, погода в Москве побила рекорд конца XIX века.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Погода жара
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