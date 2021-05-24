Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в ряде регионов России

Период сильной жары с температурой до плюс 37 градусов продлится на Урале и в Поволжье. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов», — сказал Вильфанд.

На Урале и в Поволжье аномально-жаркая погода наблюдается на протяжении уже более двух недель. По словам Вильфанда, продолжение «волны тепла» в этих регионах негативно сказываются на здоровье людей, а также провоцирует возникновение лесных пожаров. Высокий риск пожарной опасности там сохранится в ближайшие пять дней.

Также аномальная жара продолжится в Свердловской области, в Пермском крае и в Оренбургской области. Также в Челябинской области воздух прогреется до 36-37 градусов, в Омской области ожидается от 36 градусов, в Екатеринбурге температура превысит 30 градусов.