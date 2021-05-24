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Политика ,  
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Мишустин поручил выделить 55 млрд руб. на помощь больным COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Власти выделят не менее 25 млрд руб. на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и еще не менее 25 млрд руб. — на помощь людям с COVID-19. Поручение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме, сообщает пресс-служба правительства.

Минздрав и Минфин должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение объектов здравоохранения в нескольких регионах.

В пресс-службе уточнили, что деньги выделят для строящихся больниц и диспансеров, которым в 2020 году сократили финансирование из-за перераспределения денег на борьбу с коронавирусом.

Власти направят более ₽500 млрд на модернизацию здравоохранения
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»


В марте Мишустин распорядился направить регионам страны свыше 3,5 млрд руб. на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Средства должны быть направлены в 12 российских регионов, а также городу Байконуру. Эти средства выделены, чтобы компенсировать медицинским организациям дополнительные расходы, связанные с лечением COVID-19.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала, что власти планируют до 2026 года направить на модернизацию системы первичного здравоохранения 558 млрд руб.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<20 000
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от 60 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Михаил Мишустин Минздрав Минфин коронавирус COVID-19
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