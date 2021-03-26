Кабмин направит 12 регионам и Байконуру ₽3,5 млрд на поддержку больниц

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить регионам страны свыше 3,5 млрд руб. на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

«Средства поступят из резервного фонда правительства и будут направлены 12 российским регионам, а также городу Байконуру», — говорится в сообщении правительства.

Эти средства выделены, чтобы компенсировать медицинским организациям дополнительные расходы, связанные с лечением коронавирусной инфекции, подчеркнули в кабмине.

В середине февраля правительство России выделило на эти цели около 25,5 млрд руб. Средства были направлены из резервного фонда правительства в 47 регионов страны, где нагрузка на медицинские учреждения в пандемию оставалась высокой.