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Власти сообщили о преобладании мошенничеств среди киберпреступлений

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В России на мошенничества и кражи приходится три четверти киберпреступлений, в интервью ТАСС сообщил начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрей Некрасов.

Всего в 2020 году в стране было выявлено 510,3 тыс. киберпреступлений, из них 75% — мошенничества и кражи.

«Этот вид преступности включает преступные деяния, совершенные с использованием интернета, средств мобильной связи и расчетных (пластиковых) карт», — сказал Некрасов.

Целью киберпреступников в большинстве случаев является хищение имущества. За подобные противозаконные действия предусмотрено привлечение к уголовной ответственности по статьям о краже и о мошенничестве, пояснил представитель Генпрокуратуры.

Генпрокуратура объявила киберпреступность угрозой нацбезопасности
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Он уточнил, что только в прошлом году в России с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 210,5 тыс. мошенничеств, или 72,3%, и 173,4 тыс. краж, или 23,1%. Однако раскрываемость таких преступлений в 2020 году составила только 20%, тогда как в 2019-м было 24% раскрытых преступлений, отметил Некрасов.

В частности, в прошлом году выявлено более 65 тыс. лиц, причастных к киберпреступлениям. 83 тыс. дел из почти 95 тыс. предварительно расследованных переданы в суд.

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В марте президент Владимир Путин заявил, что за последние шесть лет число преступлений в ИТ-сфере выросло в десять раз, он потребовал повысить показатели раскрываемости таких преступлений «не благодаря бумажной отчетности, а благодаря кропотливой работе на земле».

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