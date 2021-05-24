Власти сообщили о преобладании мошенничеств среди киберпреступлений

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В России на мошенничества и кражи приходится три четверти киберпреступлений, в интервью ТАСС сообщил начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрей Некрасов.

Всего в 2020 году в стране было выявлено 510,3 тыс. киберпреступлений, из них 75% — мошенничества и кражи.

«Этот вид преступности включает преступные деяния, совершенные с использованием интернета, средств мобильной связи и расчетных (пластиковых) карт», — сказал Некрасов.

Целью киберпреступников в большинстве случаев является хищение имущества. За подобные противозаконные действия предусмотрено привлечение к уголовной ответственности по статьям о краже и о мошенничестве, пояснил представитель Генпрокуратуры.