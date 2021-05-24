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Общество ,  
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Генпрокуратура объявила киберпреступность угрозой нацбезопасности

Масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности России. Об этом сообщил ТАСС начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрей Некрасов.

«За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности», — отметил Некрасов.

По его словам, в 2020 году негативная тенденция усилилась. «Зафиксированный рост данных посягательств составил 73,4%, а их общее количество за год достигло 510,3 тыс.», — сказал он.

Некрасов добавил, что пять лет назад доля правонарушений в сфере информационных технологий составляла около 2% в общей структуре преступлений. В прошлом году их доля возросла до 25%. При этом раскрыть удается лишь четверть таких преступлений.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Наиболее значительный прирост киберпреступлений наблюдается в Санкт-Петербурге (с 2,2 тыс. в 2019 году до 19,5 тыс., т.е. на 780% больше) и в Ленинградской области (с 3 тыс. до 7,4 тыс., на 143%), добавил Некрасов.

В марте президент России Владимир Путин сообщил, что число преступлений в ИТ-сфере за последние шесть лет выросло в десять раз. Он объяснил это тем, что общество не успевает за быстрым развитием технологий. В связи с этим глава государства отметил необходимость своевременно информировать людей о способах защиты от мошенников, а также наладить более четкое взаимодействие правоохранительных органов с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.

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В свою очередь руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета России Константин Комарда в январе заявил, что в России за последние семь лет уровень киберпреступности поднялся в 20 раз.

Генпрокуратура киберугроза киберпреступления национальная безопасность
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