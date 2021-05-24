Генпрокуратура объявила киберпреступность угрозой нацбезопасности

Масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности России. Об этом сообщил ТАСС начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрей Некрасов.

«За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности», — отметил Некрасов.

По его словам, в 2020 году негативная тенденция усилилась. «Зафиксированный рост данных посягательств составил 73,4%, а их общее количество за год достигло 510,3 тыс.», — сказал он.

Некрасов добавил, что пять лет назад доля правонарушений в сфере информационных технологий составляла около 2% в общей структуре преступлений. В прошлом году их доля возросла до 25%. При этом раскрыть удается лишь четверть таких преступлений.