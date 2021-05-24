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Пандемия коронавируса ,  
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Разработчик оценил сроки испытаний вакцины от COVID-19 и гриппа

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Директор Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов заявил, что клинические исследования вакцины двойного действия, которая будет одновременно защищать от коронавируса и от гриппа, могут начаться осенью этого года. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

«Сейчас заканчиваются доклинические исследования на животных, в частности на приматах. После их окончания, в конце июня, мы надеемся получить результаты, подтверждающие эффективность и безопасность вакцины. Тогда осенью этого года начнем уже клинические исследования с участием здоровых добровольцев», — рассказал Лиознов.

По его словам, вакцина против COVID-19 и гриппа будет вводиться путем впрыскивания в нос двукратно с интервалом в две недели, ее будут выпускать в виде спрея.

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«Кроме того, ее можно будет применять и сублингвально, то есть под язык, — сообщил он. — Но на данный момент все-таки мы ориентируемся на создание препарата для интраназального введения».

НИИ гриппа совместно с китайскими специалистами создает вакцину против COVID-19 «Конвидеция». Ученые завершают предрегистрационное исследование нового препарата.

О создании еще одной вакцины против инфекции в апреле сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Директор НИИ гриппа тогда рассказал, что
препарат векторный, по аналогии с уже зарегистрированной вакциной «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, однако его основа — ослабленный вирус гриппа, а не аденовирус, как у «Спутника V».

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Ранее «Ростех» сообщал о разработке вакцины двойного действия. Препарат однофазный — вместо двух инъекций потребуется одна. Ожидается, что он будет зарегистрирован до конца 2020 года или в начале 2022-го.

На данный момент в России зарегистрировано три вакцины: помимо «Спутника V» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи «ЭпиВакКорона» от государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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<20 000
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<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус грипп вакцина
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