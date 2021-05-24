Разработчик оценил сроки испытаний вакцины от COVID-19 и гриппа

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Директор Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов заявил, что клинические исследования вакцины двойного действия, которая будет одновременно защищать от коронавируса и от гриппа, могут начаться осенью этого года. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

«Сейчас заканчиваются доклинические исследования на животных, в частности на приматах. После их окончания, в конце июня, мы надеемся получить результаты, подтверждающие эффективность и безопасность вакцины. Тогда осенью этого года начнем уже клинические исследования с участием здоровых добровольцев», — рассказал Лиознов.

По его словам, вакцина против COVID-19 и гриппа будет вводиться путем впрыскивания в нос двукратно с интервалом в две недели, ее будут выпускать в виде спрея.

«Кроме того, ее можно будет применять и сублингвально, то есть под язык, — сообщил он. — Но на данный момент все-таки мы ориентируемся на создание препарата для интраназального введения».