Жара в Москве побила рекорд конца XIX века

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Погода в Москве побила температурный рекорд, зафиксированный в конце XIX века. В 12:00 мск на метеостанции на ВДНХ термометр показал плюс 29,2 градуса, а на станции Балчуг — плюс 30,1. Об этом сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Значит, сегодня для 18 мая установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю регулярных метеонаблюдений. Прежний рекорд держался с 1897 года (+29,1)», — отметил Тишковец.

По его словам, температура в течение дня продолжит увеличиваться.

О том, что температура побила рекорд позапрошлого столетия, также сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. она сообщила, что предыдущий температурный рекорд в 29,1 градуса принадлежал сразу двум годам: 1897 году и 1898 году.