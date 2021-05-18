Жара в Москве побила рекорд конца XIX века

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 73,7 (-0,15) Инвестиции, 12:38
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 89,91 (+0,25) Инвестиции, 12:38
В МЧС предупредили о порывистом ветре до 18 м/с в Москве Общество, 15:42 Как превратить функцию финансового планирования из счетовода в партнера Pro, 15:36 МТС увеличила выручку на 5,5% Технологии и медиа, 15:35 На Уолл-стрит спрогнозировали падение биткоина до $40 тыс. Крипто, 15:35 Госдума утвердила запрет участия в выборах причастным к экстремизму лицам Политика, 15:35 Ди Каприо выделит $43 млн на восстановление Галапагосских островов Стиль, 15:33 «Единая Россия» приостановила членство мэра Орла из-за уголовного дела Политика, 15:28 Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова за заслуги перед Отечеством Политика, 15:27 Греф не увидел признаков кредитного пузыря в «Сбере» после опасений ЦБ Финансы, 15:24 Бывший тренер Кличко анонсировал возвращение боксера на ринг Спорт, 15:22 ФСБ до ареста девять месяцев прослушивала Белозерцева и Шпигеля Общество, 15:22 Греф допустил кредитование бизнеса на $1 трлн ради сокращения выбросов Финансы, 15:22 Северная Македония объявила о высылке российского дипломата Политика, 15:09 Еще два ученика казанской школы обратились в больницу Общество, 15:06
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Жара в Москве побила рекорд конца XIX века

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Погода в Москве побила температурный рекорд, зафиксированный в конце XIX века. В 12:00 мск на метеостанции на ВДНХ термометр показал плюс 29,2 градуса, а на станции Балчуг — плюс 30,1. Об этом сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Значит, сегодня для 18 мая установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю регулярных метеонаблюдений. Прежний рекорд держался с 1897 года (+29,1)», — отметил Тишковец.

По его словам, температура в течение дня продолжит увеличиваться.

МЧС предупредило жителей Подмосковья о 35-градусной жаре
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

О том, что температура побила рекорд позапрошлого столетия, также сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. она сообщила, что предыдущий температурный рекорд в 29,1 градуса принадлежал сразу двум годам: 1897 году и 1898 году.

«В течение дня воздух продолжит прогреваться, и температура может преодолеть отмету 32 градуса», — предположила Позднякова.

В главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что днем 18 мая в некоторых районах Подмосковья ожидается температура до плюс 35 градусов. Московский главк ведомства предупредил жителей столицы о жаре до плюс 32 градусов.

Читайте на РБК Pro
Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» В России запустят новый механизм передачи состояний по наследству «Магнит» покупает «Дикси». Поможет ли это обогнать X5 Retail Group Акции техов рухнули: какие бумаги купить на просадке
Москва жара новости рекордная температура
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
МЧС предупредило жителей Подмосковья о 35-градусной жаре
Общество
Вильфанд предупредил о «супервысоких» температурах в регионах России
Общество
Генсек ООН заявил о рекордно высокой температуре Земли за 3 млн лет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter