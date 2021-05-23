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Политика ,  
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Лавров отказался комментировать слухи о месте встречи Путина и Байдена

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Министр иностранных дел Сергей Лавров не стал комментировать «слухи из газет» о месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента в эфире телеканала «Россия 1».

«Никогда не комментирую слухи», — сказал Лавров. В ответ сотрудница телеканала сослалась на статью в газете, которая писала, что Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии. «А что, статья в газете не может быть слухом? Чаще всего так оно и есть», — ответил Лавров.

Скорее всего, речь идет о статье газеты «Коммерсантъ», которая 17 мая со ссылкой на неназванный источник сообщила, что саммит лидеров России и США может пройти в Швейцарии. Кремль отказался комментировать информацию о возможном месте саммита.

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Ранее издание Politico сообщало, что главы государств могут встретиться в Рейкьявике, Праге, Любляне или Баку.

В середине апреля в ходе телефонного разговора президенты России и США договорились провести личную встречу для обсуждения двусторонних отношений. Внешнеполитические ведомства обеих стран начали организовывать саммит.

20 мая в Рейкьявике состоялась встреча Лаврова и главы госдепартамента Энтони Блинкена. Обе стороны выразили мнение, что отношения между двумя государствами необходимо улучшать. В тот же день США заявили, что намерены смягчить санкции, наложенные на газопровод «Северный поток-2».

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