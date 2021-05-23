В Петербурге прогулочный теплоход столкнулся с Троицким мостом

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Прогулочный теплоход «Ромео» столкнулся с Троицким мостом в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. На борту находились три человека.

По предварительным данным, никто не пострадал. По факту инцидента прокуратура начала проверку.

Как рассказали в прокуратуре, на теплоходе, принадлежащем ООО «Речной трамвай», производились ремонтные работы по замене электрических кабелей.

«Транспортная прокуратура вызовет для объяснений собственника теплохода и капитана, даст оценку их действиям, при наличии оснований примет меры», — добавили в ведомстве.