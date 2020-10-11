СК начал проверку из-за севшего на мель в Подмосковье теплохода

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Силовики задержали журналистов перед акцией протеста в Минске Общество, 14:27 Российский арбитр рассудит лучшую сборную мира Спорт, 14:24 В «Роскосмосе» сообщили о непричастности к удалению Twitter робота Федора Общество, 13:59 У трех гимнасток на тренировочной базе в Подмосковье выявили COVID-19 Спорт, 13:50 Неизвестные с пиротехникой атаковали полицейский участок во Франции Общество, 13:44 В «Уфе» рассказали о сроках контракта Рахимова и его задачах Спорт, 13:38 Двери не закрываются: как Москва провела выходные на фоне пандемии Общество, 13:32  Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей РБК и Refinitiv, 13:28 СК начал проверку из-за севшего на мель в Подмосковье теплохода Общество, 13:26 Прогулка с единорогами: NtechLab распознает лица и поможет победить COVID Инвестиции, 13:20 «Имеет смысл вкладываться в биткоин». Как заработать на пенсию Крипто, 13:20 В РАН назвали токсичные водоросли главной версией загрязнения на Камчатке Общество, 13:11 Нобелевская неделя и протесты в Киргизии: дайджест трендов общества Социальная экономика, 13:00  В Чечне нейтрализовали двух боевиков Общество, 12:52
Общество ,  
0 

СК начал проверку из-за севшего на мель в Подмосковье теплохода

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с повреждением пассажирского теплохода на реке Оке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«Организована доследственная проверка в связи с повреждением носовой части пассажирского теплохода в Луховицком районе Московской области», — сообщили в ведомстве.

Теплоход следовал по маршруту Муром — Москва. На борту находились 89 пассажиров и 41 член экипажа. Как уточнили в СК, пострадавших и угрозы окружающей среде нет. На данный момент судно пришвартовано к берегу и его осматривают следователи.

Ранее 11 октября сообщалось, что теплоход «Бородино» получил пробоину и сел на мель. Для оказания помощи со стороны МЧС выделено семь единиц техники и 18 человек. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Белоомут на реке Оке.

С затонувшего теплохода в Вологде эвакуировали 25 человек
Общество

теплоход Московская область новости СК по Московской области
Материалы по теме
Пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель в Подмосковье
Общество
С затонувшего теплохода в Вологде эвакуировали 25 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter