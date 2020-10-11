СК начал проверку из-за севшего на мель в Подмосковье теплохода

Фото: СК РФ

Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с повреждением пассажирского теплохода на реке Оке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«Организована доследственная проверка в связи с повреждением носовой части пассажирского теплохода в Луховицком районе Московской области», — сообщили в ведомстве.

Теплоход следовал по маршруту Муром — Москва. На борту находились 89 пассажиров и 41 член экипажа. Как уточнили в СК, пострадавших и угрозы окружающей среде нет. На данный момент судно пришвартовано к берегу и его осматривают следователи.

Ранее 11 октября сообщалось, что теплоход «Бородино» получил пробоину и сел на мель. Для оказания помощи со стороны МЧС выделено семь единиц техники и 18 человек. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Белоомут на реке Оке.