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В центре Москвы теплоход с выпускниками врезался в набережную

Вечером 25 июня в Москве теплоход столкнулся с причальной стенкой набережной. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел в центре столицы на Москворецкой набережной недалеко от Большого Устьинского моста в 20:50. На прогулочном теплоходе «Лагуна» находились 46 выпускников девятого класса одной из столичных школ и десять взрослых. При развороте судно коснулось причальной стенки.

В следственном управлении отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы окружающей среде так же не было. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В июле 2019 года в Подмосковье столкнулись два теплохода. Инцидент произошел на канале им. Москвы в районе города Яхрома.

Там столкнулись пассажирский теплоход «Нижний Новгород» и грузовоз «Новокуйбышевск». Оба судна получили незначительные повреждения. На их бортах в общей сложности находились 190 человек. Никто из них не пострадал. Оба корабля после столкновения разошлись своим ходом.

Теги: Москва, теплоход, выпускники
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