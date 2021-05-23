Россия передала Сербии танки и БТР

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Россия передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Об этом «РИА Новости» рассказали в Министерстве обороны Сербии.

«Российская сторона сегодня передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС, вместе с переданной ранее техникой тем самым завершена передача 30 танков и 30 бронетранспортеров по соглашению о военном сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Церемония передачи военной техники состоялась в воинской части под городом Ниш на юге Сербии. В ней приняли участие министр обороны Небойша Стефанович, начальник генштаба генерал Милан Мойсилович и посол России Александр Боцан-Харченко.

Осенью сербские вооруженные силы должны были принимать участие в совместных с Россией и Белоруссией учениях «Славянское братство 2020». Однако позже страна отказалась от участия. Глава сербского Минобороны объяснил такое решение как влиянием пандемии коронавируса на экономику страны, так и позицией Белграда о военном нейтралитете Сербии.