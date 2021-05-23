На Большой Никитской улице в Москве загорелось здание на реконструкции

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В центре Москвы, на Большой Никитской улице, загорелось здание на реконструкции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Было возгорание строительного мусора на втором этаже. Здание находилось на реконструкции. На момент нашего прибытия людей внутри не было, в 11:47 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м. Без пострадавших», — рассказали в ведомстве.

17 мая в Москве произошел пожар в бизнес-центре на улице Козлова, 30. Никто не пострадал.