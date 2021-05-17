На западе Москвы загорелся бизнес-центр

В Москве вспыхнул бизнес-центр на улице Козлова, 30, сообщает столичный главк МЧС.

«Было установлено, что происходит возгорание административно-офисного двухэтажного здания с мансардой на площади 600 кв.м», — уточняется в сообщении.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что бизнес-центр обрушился на площади 300 кв. м. Как сообщает МЧС, пожар успешно потушили, никто не пострадал.

В марте в Москве начался пожар в бизнес-центре «Савеловский Сити». Подразделения МЧС обнаружили возгорание на 17 этаже в одном из кабинетов. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли около 300 человек, спасатели вывели еще 13. Пожар привел к затруднению движения по Новодмитровской улице.