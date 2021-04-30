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Самолет Тюмень — Сочи вынуждено сел в Самаре из-за состояния пассажира

Фото: kuf.aero / Instagram
Фото: kuf.aero / Instagram

Самолет, летевший из Тюмени в Сочи, совершил вынужденную посадку в Самаре. Об этом РБК в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.

«Сегодня в 07:10 (06:10 по мск) в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс ЕО 561, следовавший по маршруту Тюмень — Сочи. Причина — плохое самочувствие пассажира», — сказали в аэропорту.

Пресс-служба указывает, что в Курумоче борт ожидала машина скорой помощи, на которой пассажира после осмотра госпитализировали.

В сообщении говорится, что самолет вылетел в аэропорт Сочи в 08:12 (06:12 по мск).

«Аэропорт Курумоч работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», — сказали в пресс-службе.

Летевший в Токио самолет сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота
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Фото:Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Ранее самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, который летел из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. У пилота заподозрили инсульт. Второй пилот лайнера заметил, что во время полета состояние командира экипажа резко ухудшилось: возникла головная боль, стала проявляться асимметрия лица, что характерно для острого нарушения мозгового кровообращения. В прокуратуре сообщили, что в самолете летели только основной и резервный экипажи. В результате самолет вылетел через 18 часов.

Самара экстренная посадка самолета Сочи Тюмень Курумоч
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