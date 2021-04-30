Самолет Тюмень — Сочи вынуждено сел в Самаре из-за состояния пассажира

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Самолет, летевший из Тюмени в Сочи, совершил вынужденную посадку в Самаре. Об этом РБК в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.

«Сегодня в 07:10 (06:10 по мск) в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс ЕО 561, следовавший по маршруту Тюмень — Сочи. Причина — плохое самочувствие пассажира», — сказали в аэропорту.

Пресс-служба указывает, что в Курумоче борт ожидала машина скорой помощи, на которой пассажира после осмотра госпитализировали.

В сообщении говорится, что самолет вылетел в аэропорт Сочи в 08:12 (06:12 по мск).