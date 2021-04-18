Самолет из Москвы экстренно сел в Братске из-за самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Благовещенск, экстренно сел в Братске из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства транспорта области Надежда Елисеева, передает «Интерфакс».

«Одному из пассажиров потребовалась помощь медиков. <...> О состоянии пассажира пока подробностей нет», — уточнила она.

Елисеева добавила, что после остановки в Братске самолет продолжил полет в Благовещенск.

Ранее летевший из Токио во Франкфурт самолет авиакомпании All Nippon Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. На борту были 79 человек, в том числе 69 пассажиров, никто не пострадал. Источник «РИА Новости» отметил, что, предварительно, у самолета отказал один двигатель.