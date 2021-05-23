В результате падения воздушного шара на Украине погиб человек

Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области на Украине во время фестиваля разбился воздушный шар. Сообщается об одном погибшем и пятерых пострадавших. Об этом говорится на сайте регионального управления Нацполиции Украины.

Инцидент произошел вечером 22 мая возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. В результате падения воздушного шара погиб 53-летний мужчина.

«Его жена, другие пассажиры, а также и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил воздушных полетов». Виновным в происшествии может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.