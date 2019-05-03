Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.

Инцидент произошел утром 3 апреля в районе села Журавки Кировского района. Шар, в корзине которого находились инструктор и супружеская пара с дочерью 2007 года рождения, неудачно приземлился. При первой посадке в районе подстанции «Кафа» все, кроме ребенка, выпали из корзины. После этого из-за потока ветра шар снова поднялся в небо и его начало уносить в сторону Черного моря.

Шар приземлился во дворе одного из частных домовладений в Феодосии. Ребенок не пострадал.