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Baidu $145 (+40,02%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,87%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
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В СК назвали причину падения воздушного шара в Московской области

Воздушный шар, нештатно приземлившийся в Московской области из-за сильного ветра, предварительно потерял управление и зацепился за линию электропередач. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

На место происшествия выехала следственно- оперативная группа. По данному факту была организована доследственная проверка для выяснения обстоятельств случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел вечером 20 августа рядом с коттеджным поселком Позитив (деревня Подосинки Дмитровского городского округа). Шар, принадлежащий воздухоплавательному клубу Magic flight, повис на столбах. После случившегося пассажиры и пилот выпрыгнули из него. В результате пилот получил ушиб ноги, шесть пассажиров во время инцидента не пострадали.

 

Теги: Московская область, воздушный шар, Следственный комитет Московской области
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В Подмосковье зацепился за столб и упал воздушный шар
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