В СК назвали причину падения воздушного шара в Московской области

Воздушный шар, нештатно приземлившийся в Московской области из-за сильного ветра, предварительно потерял управление и зацепился за линию электропередач. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

На место происшествия выехала следственно- оперативная группа. По данному факту была организована доследственная проверка для выяснения обстоятельств случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел вечером 20 августа рядом с коттеджным поселком Позитив (деревня Подосинки Дмитровского городского округа). Шар, принадлежащий воздухоплавательному клубу Magic flight, повис на столбах. После случившегося пассажиры и пилот выпрыгнули из него. В результате пилот получил ушиб ноги, шесть пассажиров во время инцидента не пострадали.



