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Севший из-за инсульта у пилота Boeing вылетит в Токио через 18 часов

Фото: Bayne Stanley / Global Look Press
Фото: Bayne Stanley / Global Look Press

Японский самолет Boeing Dreamliner, который летел из Парижа в Токио, но совершил экстренную посадку в Новосибирске, вылетит в пункт назначения через 18 часов. Об этом РБК сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«По предварительной информации, японский трансконтинентальный Boeing Dreamliner вылетит из Новосибирска в Токио через 18 часов после экстренной посадки», — сказали там.

Самолет Boeing 777-800 авиакомпании Nippon Airway совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту из-за подозрения на инсульт у командира воздушного судна. Лайнер приземлился в Новосибирске в 09:53 по местному времени (05:53 мск).

Летевший в Токио самолет сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота
Общество
Фото:Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

По словам источника «Интерфакса», второй пилот лайнера сообщил диспетчерам, что во время полета состояние командира экипажа резко ухудшилось: возникла головная боль, стала проявляться асимметрия лица, что характерно для острого нарушения мозгового кровообращения.

Воздушное судно совершало перегонный перелет, а на его борту находились только семь членов экипажа.

самолет экстренная посадка Новосибирск Токио
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