Польский чиновник заявил о желании Германии стать мини-Россией в Европе

В декабре 2019 года американские власти ввели санкции против компаний, которые занимаются строительством газопровода. Речь шла о предприятиях, которые предоставляют суда для реализации проекта.

В январе 2021-го в силу вступил второй пакет санкций, направленный против компаний, которые занимаются страхованием и сертификацией «Северного потока — 2».

Против американских санкций неоднократно высказывались немецкие власти. В апреле канцлер ФРГ заявила, что «газ из «Северного потока-2», который пока не идет, не хуже газа из «Северного потока-1» или того газа, который поступает из России транзитом через Турцию».

