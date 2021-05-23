Польский чиновник заявил о желании Германии стать мини-Россией в Европе
Германия хочет стать «мини-Россией» в Европе, чтобы контролировать поставки газа в ЕС, заявил замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала в интервью телеканалу TVP1.
Политик оценил отношение ФРГ к проекту строительства газовой трубы «Северный поток — 2».
«Это желание Германии стать мини-Россией, комиссией российского газа для Европы», — сказал Хорала (цитата по Energetyka 24).
«Северный поток-2» предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км. Каждая нитка расчитана на мощность 55 млрд куб. м. в год. Газ будет поставляться в Германию через воды Финляндии, Швеции и Дании.