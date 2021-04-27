Автор раскритикованного Путиным учебника назвал претензии беспочвенными

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Претензии о том, что учебник «крайне слабо» отражает события Сталинградской битвы, являются беспочвенными, рассказал РБК один из авторов учебника «История. Россия и мир» («История России и мира»), кандидат исторических наук Василий Рогожкин.

«Этот учебник — «Россия в мире», то есть не посвященный истории России, а посвященный мировой истории и на ее фоне российской истории. На мой взгляд, все позиции соблюдены в соответствии с соотношением событий, в частности по Второй мировой Войне на Восточном и других фронтах. На мой взгляд, претензии беспочвенны <...>, мы прекрасно осознавали, какой контент мы создаем и как нужно показывать роль Советского Союза в войне», — сказал Рогожкин.

По его словам, издание содержит достаточно информации о Сталинградской битве. Так, сражение отражено в двух параграфах учебника, в документе к одному из параграфов, а также в сравнительной таблице и цветной вкладке.

«Сталинградская битва отражена в двух параграфах учебника, отражена в документе к одному из параграфов, есть сравнительная таблица военных действий и сил, задействованных в Сталинградской битве и битве под Эль-Аламейном, где показывается, что наша битва — значительно более крупное событие для переломного хода войны. Есть цветная вклейка про Сталинградскую битву, есть фотографии про Сталинградскую битву, то есть вполне достаточный материал», — рассказал РБК Рогожкин.

Ученый добавил, что в 2012–2013 годах учебник предназначался для повторения, а не первичного изучения материала. Книга представляет собой сжатое изложение всего курса.