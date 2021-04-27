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Общество ,  
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Автор раскритикованного Путиным учебника назвал претензии беспочвенными

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Претензии о том, что учебник «крайне слабо» отражает события Сталинградской битвы, являются беспочвенными, рассказал РБК один из авторов учебника «История. Россия и мир» («История России и мира»), кандидат исторических наук Василий Рогожкин.

«Этот учебник — «Россия в мире», то есть не посвященный истории России, а посвященный мировой истории и на ее фоне российской истории. На мой взгляд, все позиции соблюдены в соответствии с соотношением событий, в частности по Второй мировой Войне на Восточном и других фронтах. На мой взгляд, претензии беспочвенны <...>, мы прекрасно осознавали, какой контент мы создаем и как нужно показывать роль Советского Союза в войне», — сказал Рогожкин.

По его словам, издание содержит достаточно информации о Сталинградской битве. Так, сражение отражено в двух параграфах учебника, в документе к одному из параграфов, а также в сравнительной таблице и цветной вкладке.

«Сталинградская битва отражена в двух параграфах учебника, отражена в документе к одному из параграфов, есть сравнительная таблица военных действий и сил, задействованных в Сталинградской битве и битве под Эль-Аламейном, где показывается, что наша битва — значительно более крупное событие для переломного хода войны. Есть цветная вклейка про Сталинградскую битву, есть фотографии про Сталинградскую битву, то есть вполне достаточный материал», — рассказал РБК Рогожкин.

Ученый добавил, что в 2012–2013 годах учебник предназначался для повторения, а не первичного изучения материала. Книга представляет собой сжатое изложение всего курса.

РБК обратился за комментарием к доктору исторических наук Олегу Волобуеву, под редакцией которого выпущен учебник.

Ранее днем Министерство просвещения сообщило об итогах масштабной проверки учебников по истории после критики Владимира Путина. Ведомство установило, что учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева «крайне слабо» отражает события Сталинградской битвы. Сегодня учебник используется в некоторых колледжах.

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Позднее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал журналистам, что ведомство планирует со следующего года заменить в колледжах подобные учебники истории. Министерство также подготовило пакет поправок в законодательство, которые позволят усилить контроль качества учебников, отметил Кравцов.

В ходе выступления с посланием Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что «с удивлением» прочитал написанное в школьных учебниках по истории. Он отметил, что в некоторых учебниках отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, а также задал вопрос о том, кто пишет и одобряет такие учебные пособия.

новости история учебники Минпросвещения Владимир Путин
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