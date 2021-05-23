На саммите лидеров стран ЕС обсудят новые антироссийские санкции

На саммите лидеров стран Евросоюза, который состоится на следующей неделе, участники обсудят введение новых санкций против России, в том числе экономических. Об этом заявила зампред Европейской комиссии, ответственная за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности и бывший чешский министр Вера Йоурова в интервью «Чешскому радио».

«Законные требования Европейского Союза к российской стороне повторяются: прекращение гибридных и кибер-атак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских соглашений», — сказала Йоурова.

Она сказала, что новые санкции должны также стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года, к которым якобы причастны российские спецслужбы.

Йоурова добавила, что разочарована подходом ряда других европейских стран и ожидает от них более резкой реакции. При этом политик утверждает, что ЕС не хочет конфронтации с Россией.