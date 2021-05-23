СМИ установили личность выстрелившего в Москве в женщину мужчины

Выстреливший 22 мая в женщину из пистолета мужчина оказался тренером по фигурному катанию. Об этом сообщают источники ТАСС, «РЕН ТВ» и Telegram-канала «112».

Собеседники СМИ указали, что стрелок — Денис Егоров. По данным ТАСС, инцидент произошел в Тимирязевском районе Москвы. «РЕН ТВ» и «112» указывают, что потерпевшая — тоже тренер-фигурист.

Инцидент произошел утром 22 мая. Выстрел Егоров совершил из сигнального пистолета. Telegram-канал Baza указывал, что стрелок выстрелил в шутку, забыв, что пистолет был заряжен.

После случившегося пострадавшую госпитализировали. По данным Baza, пуля не пробила кость, но серьезно повредила лицо женщины.