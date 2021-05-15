СК возбудил дело в отношении выстрелившего в ребенка в Москве охранника

Фото: Олег Яковлев / РБК

Управление Следственного комитета Москвы возбудило уголовное дело в отношении охранника продуктового магазина, выстелившего в ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 14 мая. Охранник продуктового магазина по улице Паустовского выстрелил из сигнального пистолета в ребенка 2011 года рождения на самокате.

Жизни ребенка ничего не угрожает.