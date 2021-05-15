СК возбудил дело в отношении выстрелившего в ребенка в Москве охранника

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Нижегородской области Общество, 15:42 В Петербурге полиция задержала участников массовой драки Общество, 15:28 Смартфон собирает данные: как их сохранить РБК и M.Video, 15:26 «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» сыграют в следующем сезоне РПЛ Спорт, 15:11 Крупнейшее с 2014 г. обострение палестино-израильского конфликта. Главное Политика, 15:06 ХАМАС заявил о запуске нескольких десятков ракет в сторону Тель-Авива Политика, 15:03 Что такое Теория U или как принимать решения в условиях неопределенности Экономика инноваций, 15:00 Китайский космический аппарат на Марсе. Фоторепортаж Общество, 14:56  Рублев не сумел выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме Спорт, 14:55 СК возбудил дело в отношении выстрелившего в ребенка в Москве охранника Общество, 14:42 Четыре стратегии, как накопить на пенсию РБК и НПФ «Будущее», 14:37 На Урале депутата и его сына арестовали по подозрению в убийстве Политика, 14:36 CМИ назвали следующую команду Тедеско после ухода из «Спартака» Спорт, 14:35 МИД заявил о тотальной неразберихе Праги в деле о взрывах во Врбетице Политика, 14:17
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

СК возбудил дело в отношении выстрелившего в ребенка в Москве охранника

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Управление Следственного комитета Москвы возбудило уголовное дело в отношении охранника продуктового магазина, выстелившего в ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в сообщении.

Охранник магазина в Москве выстрелил в катавшегося на самокате ребенка
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Инцидент произошел 14 мая. Охранник продуктового магазина по улице Паустовского выстрелил из сигнального пистолета в ребенка 2011 года рождения на самокате.

Жизни ребенка ничего не угрожает.

Москва ребенок Следственный комитет уголовное дело
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Охранник магазина в Москве выстрелил в катавшегося на самокате ребенка
Общество
В Ленобласти неизвестный выстрелил в ребенка на детской площадке
Общество
В Москве ребенку выстрелили в голову из пневматического пистолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter