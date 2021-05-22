Тюменский губернатор заявил о ликвидации 90% природных пожаров в регионе
В Тюменской области ликридировали 90% природных пожаров. Об этом заявил глава региона Александр Моор в видеообращении в Instagram.
Губернатор поблагодарил сотрудников региональных сил, МЧС и федеральной Авиалесоохраны за проделанную работу, назвав их труд подвигом и отметив, что выбранная тактика принесла результаты.
«Но расслабляться рано. Прогноз погоды таков, что впереди нас ждут сухие дни с высокой температурой воздуха, а самое главное — по-прежнему очень ветреная погода», — предупредил он.
Моор призвал жителей региона воздержаться от посещения лесов и соблюдать меры противопожарной безопасности.