Тюменский губернатор заявил о ликвидации 90% природных пожаров в регионе

В федеральной Авиалесоохране сообщили, что 21 мая в Ярковском районе Тюменской области было остановлено распространение самого крупного из действующих в регионе лесных пожаров на площади около 11 тыс. га.

Согласно сообщению, в субботу, 22 мая, в Тюменской области ведутся работы по ликвидации 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, в 19 тыс. га.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах.