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В Тюменской области ликвидировали лесной пожар площадью 44 тыс. га

Фото: aleksandr__moor / VK
Фото: aleksandr__moor / VK

В Тюменской области потушили лесной пожар, который распространился на площади 44 тыс. га. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Сегодня ночью ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тыс. га в Юргинском районе», — говорится в сообщении.

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По словам Моора, обстановка в регионе остается напряженной. Губернатор напомнил, что сейчас в области запрещено посещать леса.

На сайте регионального управления МЧС говорится о введении режима «чрезвычайной ситуации в лесах» для тушения крупных пожаров. Режим ЧС также введен на территории Аромашевского муниципального района.

В МЧС указали, что в большинстве районов на юге области будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность. Горимость в лесах установлена на уровне самого высокого — пятого — класса.

Местное издание «72.ру» сообщает, что серия лесных пожаров началась в конце апреля. Они затронули в том числе Ново-Таповский природный заказник, где находятся занесенные в Красную книгу виды растений и животных. Для их тушения пришлось привлечь вертолеты, поскольку ликвидация возгорания наземными средствами не давала результатов.

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