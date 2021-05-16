В Тюменской области ликвидировали лесной пожар площадью 44 тыс. га

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В Тюменской области потушили лесной пожар, который распространился на площади 44 тыс. га. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Сегодня ночью ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тыс. га в Юргинском районе», — говорится в сообщении.

По словам Моора, обстановка в регионе остается напряженной. Губернатор напомнил, что сейчас в области запрещено посещать леса.

На сайте регионального управления МЧС говорится о введении режима «чрезвычайной ситуации в лесах» для тушения крупных пожаров. Режим ЧС также введен на территории Аромашевского муниципального района.