При первом получении паспорта россиянам выдадут экземпляр Конституции

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Россиянам, впервые получающим паспорт, будут дарить экземпляр Конституции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Конституцию смогут получить как и те, кто получает паспорт в 14 лет, так и те, кто принял российское гражданство (за исключением тех, кто подал заявление о приеме в гражданство в диппредставительства России за рубежом).

Постановление вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Год назад с подобной инициативой выступил президент России Владимир Путин. 31 июля он поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении подросткам экземпляра новой Конституции одновременно с первым паспортом гражданина России.