В цирке Новосибирской области львица напала на дрессировщика

Видео: act54 / VK

Video

В цирке поселка Мошково Новосибирской области львы напали на дрессировщика во время представления. Об этом сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» и издание «Новосибирск Онлайн».

Согласно сообщению, сначала львы лежали на сцене, а затем напали на мужчину и повалили его на настил.

«Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После случившегося Вегу отстранили от работы, на арену она больше не выйдет», — рассказал дрессировщик Максим Орлов. В схватке со львами он получил травмы рук и ноги.