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В цирке Новосибирской области львица напала на дрессировщика

Видео: act54 / VK
Видео: act54 / VK
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В цирке поселка Мошково Новосибирской области львы напали на дрессировщика во время представления. Об этом сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» и издание «Новосибирск Онлайн».

Согласно сообщению, сначала львы лежали на сцене, а затем напали на мужчину и повалили его на настил.

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Фото:kazan_circus_official / Instagram

«Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После случившегося Вегу отстранили от работы, на арену она больше не выйдет», — рассказал дрессировщик Максим Орлов. В схватке со львами он получил травмы рук и ноги.

В СУ СК по Новосибирской области сообщили РБК, что уточняют информацию.

В ГУ МВД по региону сказали, что у них нет информации о случившемся.

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В конце марта в Казанском государственном цирке слон напал на рабочего. Животное откинуло мужчину, в результате чего тот получил закрытые переломы грудных позвонков, нескольких ребер и закрытый перелом плечевой кости. 

Новосибирская область цирк львы нападение
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